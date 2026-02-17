Il Kups ha conquistato la qualificazione ai playoff di Conference League dopo aver vinto cinque delle sei partite, lasciando solo un risultato negativo. La squadra finlandese, alla prima esperienza in un girone unico europeo, ha mostrato grande solidità difensiva, riuscendo a ottenere il pass grazie a una migliore differenza reti. La sfida contro il Lech Poznan si prospetta molto difficile per gli avversari, che devono affrontare una formazione in forma.

Kups-Lech Poznan è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Alla sua prima partecipazione ad un girone unico di qualificazione europea, i padroni di casa del Kups si sono dimostrati una squadra tosta, visto che hanno collezionato una sola sconfitta in sei partite e quindi hanno staccato il pass grazie alla differenza reti. Ovvio che il cammino adesso si complica, visto che il Lech Poznan è una squadra che sa il fatto suo e che questo tipo di partite le sa giocare. Ma non solo, gli ospiti hanno pure il terzo miglior attacco della manifestazione fino al momento – dopo un avvio deludente – con 12 gol segnati.

© Ilveggente.it - Pronostico Kups-Lech Poznan: la differenza è netta

