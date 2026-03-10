Lech Poznan-Shakhtar Donetsk Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si gioca la partita tra Lech Poznan e Shakhtar Donetsk, valida per gli ottavi di finale della Conference League. Il Lech Poznan ha superato lo spareggio e affronta questa sfida in casa, mentre lo Shakhtar Donetsk arriva preparato per la gara di andata. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, e i pronostici sono aperti.

Dopo aver passato lo spareggio, il Lech Poznan si trova di fronte lo Shakhtar Donetsk per gli ottavi di finale è gioca la gara d'andata di giovedì davanti al proprio pubblico. I polacchi stanno deludenti in campo nazionale, fuori dalla coppa e indietro in campionato, per cui la Conference League rappresenta un importante obiettivo stagionale,.