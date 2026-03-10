Crystal Palace-AEK Larnaca Conference League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21, il Crystal Palace affronta in casa l’AEK Larnaca negli ottavi di finale della Conference League. Il club inglese, considerato il favorito del torneo, scende in campo con le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La partita si gioca allo stadio di proprietà del Crystal Palace.

Il Crystal Palace, che ad oggi è la favorita assoluta per la vittoria della Conference League, affronta in casa l’AEK Larnaca nell’andare degli ottavi di finale della competizione. Si gioca giovedì sera a Selhurst Park e gli inglesi si avvicinano a questo match con prudenza dato che hanno già perso tra le mura amiche contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Crystal Palace vs AEK Larnaca – 12 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Crystal Palace e AEK Larnaca si giocherà il 12 Marzo 2026 alle 21:00 al suggestivo Selhurst Park. Un confronto ... news-sports.it

Crystal Palace vs AEK Larnaca PreviewCrystal Palace host AEK Larnaca at Selhurst Park on Thursday 12th March 2026 in the first leg of this Conference League knockout tie, with kick-off at 20:00 GMT. It is a tie that carries an ... gamingtips.org.uk

