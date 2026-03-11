Un nuovo film ispirato al romanzo di Andy Weir vede Ryan Gosling nel ruolo principale, accompagnato da un comprimario noto come Rocky. La pellicola, intitolata Project Hail Mary, combina elementi di scienza, intrattenimento e momenti di tensione. La storia si svolge nello spazio e si concentra sull’avventura di un protagonista coinvolto in una missione critica.

Ryan Gosling protagonista insieme a un comprimario d'eccezione come Rocky nell'adattamento del romanzo di Andy Weir: Project Hail Mary è un mix perfetto di scienza, divertimento ed emozione. Al cinema dal 19 marzo. Per puro caso, e senza pensare al film in arrivo, avevamo letto Project Hail Mary di recente e ci era piaciuto molto, al netto di un calo di ritmo in una porzione di storia. Leggendo quelle pagine, ci era venuto spontaneo pensare che un film sarebbe potuto paradossalmente essere migliore e più scorrevole, ammesso che fosse stato realizzato dagli autori giusti. Ecco, quegli autori sono Phil Lord e Christopher Miller, che ammiriamo e rispettiamo dai tempi di Piovono polpette e che hanno aggiunto un altro grande film alla loro già preziosa filmografia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary, la recensione: un Ryan Gosling perfetto nell’odissea spaziale di Andy Weir

