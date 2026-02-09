Ryan Gosling torna a sfidare lo spazio nel trailer italiano di

A seguire il debutto durante il Super Bowl, il trailer finale di L’ultima Missione: Project Hail Mary è ora disponibile anche in italiano. L’adattamento del romanzo di Andy Weir (già autore del successo mondiale The Martian ) arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 marzo 2026. Diretto dalla coppia d’oro composta da Phil Lord e Christopher Miller, il film promette di riportare in auge la fantascienza d’autore, mescolando rigore scientifico a una forte componente emotiva. Altre informazioni su L’ultimo Missione: Project Hail Mary Protagonista assoluto è Ryan Gosling, affiancato da un cast di rilievo internazionale che vede la partecipazione della candidata all’Oscar Sandra Hüller ( Anatomia di una caduta ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Project Hail Mary | Ryan Gosling sfida lo spazio nel trailer finale italiano

Ryan Gosling si presenta come l’ultimo protagonista di un’avventura spaziale.

