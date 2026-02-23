Disabilità sono 708 le persone prese in carico dai servizi sociali I numeri dei ' Progetti di vita'

Il numero di persone con disabilità prese in carico dai servizi sociali di Cesena ha raggiunto 708, a causa dell’aumento delle richieste di supporto. L’assessora Carmelina Labruzzo ha spiegato che l’Ambito territoriale sociale ha avviato più di 200 progetti di vita negli ultimi mesi, coinvolgendo direttamente i familiari e le associazioni locali. Questi interventi puntano a migliorare l’autonomia e la qualità di vita dei soggetti assistiti. La situazione richiede ancora attenzione e risorse specifiche.

"È importante chiarire – commenta l'assessora – che il Progetto di Vita è un piano personalizzato indispensabile, ma non esclusivo, per la promozione dell'autonomia, dell'inclusione sociale e della qualità della vita della persona con disabilità e segue la persona in ogni ambito della sua quotidianità. Si tratta oggi di uno strumento volto a promuovere partecipazione, inclusione, autonomia e piena realizzazione delle persone con disabilità. Il nostro impegno è proseguire su questa strada, rafforzando la rete territoriale e garantendo risposte sempre più personalizzate e partecipate. Il nostro Ats è da sempre caratterizzato da una stretta collaborazione con il Terzo settore.