La scomparsa di Daniela Ruggi torna al centro delle indagini, con nuovi dubbi sulla perlustrazione del luogo e sui resti trovati in un vecchio rudere. Roberta Bruzzone mette in discussione le verifiche svolte finora, suggerendo che le ricerche non siano state abbastanza approfondite. La perizia sui resti potrebbe non essere definitiva, e ora si cerca di capire se siano stati condotti tutti i controlli necessari. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre le indagini continuano a scavare più a fondo.

Dopo l’accertamento sui resti rinvenuti a Vitriola di Montefiorino (Modena), attribuiti poi a Daniela Ruggi, non mancano i dubbi sull’accuratezza delle ricerche. Nei giorni successivi è emerso che la torre abbandonata in cui il teschio, una ciocca di capelli e un indumento sono stati trovati sarebbe già stata battuta durante le varie perlustrazioni, e su questo aspetto solleva un quesito Roberta Bruzzone. La criminologa suppone che in quell’area le ricerche non siano state abbastanza capillari. I dubbi di Roberta Bruzzone Intervenuta a La Vita in Diretta lunedì 2 febbraio la criminologa Roberta Bruzzone ha sollevato alcuni dubbi sulle ricerche di Daniela Ruggi, scomparsa da Montefiorino il 19 settembre 2024. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte Daniela Ruggi, Roberta Bruzzone e i dubbi sulla perlustrazione e i resti trovati nel rudere

Approfondimenti su Daniela Ruggi

Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre.

Trovati i resti di Daniela Ruggi in un rudere sull’Appennino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Morte Daniela Ruggi, Roberta Bruzzone e i dubbi sulla perlustrazione e i resti trovati nel rudereRoberta Bruzzone suppone che le ricerche dopo la scomparsa di Daniela Ruggi non siano state accurate: qual è la sua ipotesi sulla morte della ragazza ... virgilio.it

Morte Daniela Ruggi, nella torre dove è stato trovato il teschio erano stati fatti altri sei sopralluoghiSecondo quanto apprende Fanpage.it, erano stati svolti ben sei sopralluoghi nella torre pericolante dove è stato ritrovato il teschio di Daniela Ruggi ... fanpage.it

La notizia della morte di Valentino arriva nel pieno della Settimana della moda maschile a Milano. Il ricordo di Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda: "Era uno stilista senza tempo" L'intervista è di Daniela Cuzzolin Oberosler - facebook.com facebook

Daniela Ruggi è morta, sono suoi i resti trovati nel rudere: la 32enne era scomparsa nel 2024 x.com