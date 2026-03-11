Processo telematico esposto in Procura per il malfunzionamento della Cancelleria del Giudice di Pace

È stata presentata un’esposto alla Procura riguardo a problemi riscontrati nel funzionamento del processo civile telematico presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Caserta. L’atto segnala specificamente disfunzioni tecniche che interessano le attività di gestione dei procedimenti. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o responsabilità. La procura ha ricevuto la documentazione e sta valutando i dettagli del caso.

La vicenda è stata portata all'attenzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, del Ministero della Giustizia e dei vertici degli uffici.