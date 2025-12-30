Il tribunale di Roma ha riconosciuto ufficialmente le criticità del sistema telematico “App”, software del Ministero della Giustizia impiegato per la gestione e la condivisione dei documenti tra tribunali e procure. La decisione evidenzia le difficoltà operative e i limiti di un sistema fondamentale per il funzionamento della giustizia digitale, sollevando questioni sulla sua efficacia e affidabilità.

AGI - Il tribunale di Roma certifica ufficialmente il malfunzionamento di “ App ”, il software del ministero della Giustizia utilizzato per la condivisione dei documenti nei tribunali e nelle procure. In un decreto firmato il 22 dicembre scorso, il presidente Lorenzo Pontecorvo attesta le gravi criticità operative della piattaforma, a due anni dalla sua entrata in vigore. Nonostante le difficoltà, giudici e pubblici ministeri continuano a essere di fatto vincolati all’utilizzo del sistema, sia perché l’organizzazione giudiziaria non può più basarsi esclusivamente sui fascicoli cartacei, sia perché il processo telematico rientra tra gli obiettivi del Pnrr per la giustizia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Processo telematico in affanno: il tribunale di Roma boccia 'App'

Leggi anche: Processo telematico, a breve la “App” di Nordio sarà obbligatoria per intercettare. Il Csm: “Rinviare o spariranno le prove”

Leggi anche: Caso Santanchè: il tribunale di Roma sospende il processo e invia gli atti a Senato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'App per il processo penale telematico migliora lentamente, ma i bug rischiano di far perdere le intercettazioni (tra le altre cose) - È quanto emerso dalla delibera del Consiglio superiore della Magistratura del 10 dicembre che contiene il parere sull'esclusività del deposito digitale di atti, richieste e memorie ... wired.it