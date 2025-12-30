Marano convalidato il sequestro della sede del Giudice di Pace | gravi violazioni sulla sicurezza

È stato convalidato il sequestro della sede degli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli. L’intervento, condotto dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Napoli Nord, si è reso necessario a causa di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. La procedura si inserisce in un’azione di controllo volta a garantire il rispetto delle normative e la tutela degli operatori e degli utenti.

È stata sequestrata la sede degli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli al termine di un intervento della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, che ha dato esecuzione all'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord, di convalida del decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dalla Procura della Repubblica. Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATO L'IMMOBILE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE A MARANO, VIOLATE LE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO» - Convalidato il sequestro dell'immobile sede degli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e ... agenziagiornalisticaopinione.it

Marano, la Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace: sono sporchi, c’è pericolo per la salute - Sequestrati dalla Guardia di Finanza gli uffici del Giudice di Pace di Marano: carenze igieniche, assenza di autorizzazioni, pericolo per la salute ... fanpage.it

Sequestrato il Giudice di Pace di Marano, scatta il blitz della Finanza - I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione all’ordinanza del GIP sede di convalida del decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica presso ... internapoli.it

