Pontecorvo principio d’incendio a scuola | evacuati 120 alunni

Stamattina a Pontecorvo si è verificato un principio d’incendio presso l’Istituto Comprensivo di via Aldo Moro. L’incidente ha richiesto l’evacuazione di circa 120 alunni, garantendo la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Un principio d'incendio si è verificato nella mattinata odierna all'interno dell'Istituto Comprensivo di via Aldo Moro, a Pontecorvo, causando l'evacuazione precauzionale dell'edificio scolastico.L'allarme è scattato in seguito allo sviluppo di fumo proveniente dal quadro elettrico.

