Domani sera alle 20.45, l’Atalanta affronta il Torino alla New Balance Arena. La squadra di Gasperini cerca continuità, dopo la sconfitta dell’andata contro i granata, che arrivano da una buona prestazione sotto la guida di Juric. Le probabili formazioni e le strategie delle due squadre saranno al centro dell’attenzione in questa sfida di metà campionato.

Bergamo, 9 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta ospita alla New Balance Arena alle 20.45 il Torino, travolto all’andata per 3-0 in trasferta all’Olimpico, in una delle poche domeniche vincenti della gestione Juric. Dea, settima a 28 punti, che ha aperto il suo 2026 con due vittorie consecutive nei confronti di diretti contro Roma e Bologna, senza incassare nemmeno un gol, e sembra tornata quella dello scorso anno. Pronostico tutto per i nerazzurri ma attenzione ai granata, reduci dal capitombolo interno contro l’Udinese, che proprio un anno fa vennero a Bergamo a conquistare un inatteso pareggio per 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta ospita il Torino, la sfida alla New Balance Arena: probabili formazioni

Leggi anche: Atalanta, testa al campionato: domani sera arriva il Cagliari alla New Balance Arena. Formazioni e diretta tv

Leggi anche: Atalanta-Cagliari (sabato 13 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un cleas sheet alla New Balance Arena

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’Atalanta ospita il Torino, la sfida alla New Balance Arena: probabili formazioni - Palladino confermerà davanti Krstovic con De Ketelaere e Zalewski dietro le punte. sport.quotidiano.net