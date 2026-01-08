Roma Femminile Dorsin subito in campo | primo allenamento | VIDEO
Froya Dorsin ha partecipato al primo allenamento con la Roma Femminile, integrandosi subito nel gruppo. La nuova attaccante si è messa a disposizione dello staff tecnico guidato da Luca Rossettini, iniziando così il percorso con la squadra. Questo primo allenamento segna un passo importante nel processo di inserimento e preparazione della calciatrice per la stagione in corso.
Subito in campo Froya Dorsin. La nuova attaccante della Roma Femminile ha svolto il primo allenamento con il gruppo, mettendosi immediatamente a disposizione dello staff tecnico guidato da Luca Rossettini. L’obiettivo è chiaro: arrivare pronta alla Supercoppa Women, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Di fronte ci sarà la Juventus Femminile, in una sfida che vale un trofeo e che potrebbe già segnare il debutto ufficiale della nuova maglia numero 9 giallorossa. Dorsin spinge per esserci. La sensazione è che lo staff valuterà fino all’ultimo le sue condizioni, ma l’impatto iniziale è stato positivo e la possibilità di un esordio immediato in una finale resta concreta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
