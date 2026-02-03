Pisa SC primo allenamento per mister Hiljemark | nerazzurri al lavoro per Verona

Questa mattina Pisa SC ha iniziato la preparazione in vista della prossima partita contro il Verona. Oscar Hiljemark, il nuovo allenatore, ha diretto il primo allenamento ufficiale con la squadra. Il tecnico svedese ha già preso in mano le redini del gruppo e ha iniziato a lavorare con i giocatori, mentre il club ufficializza il suo arrivo con un contratto fino al 2027, con possibilità di rinnovo fino al 2028. I nerazzurri si preparano per la sfida, sotto la guida del nuovo mister.

Lo svedese Oscar Hiljemark ha siglato il contratto che lo lega ai colori nerazzurri. Il successore di Alberto Gilardino ha firmato fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento fino al termine della stagione 2028. Oggi il nuovo tecnico ha diretto il primo allenamento di capitan Antonio.

