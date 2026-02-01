Aiuti alle persone senza fissa dimora sottoscritto Protocollo in Prefettura
Questa mattina a Napoli si è firmato un nuovo protocollo per aiutare le persone senza fissa dimora. Alla cerimonia, in Prefettura, hanno partecipato il Prefetto Michele Di Bari, il Sindaco Gaetano Manfredi e altri rappresentanti delle istituzioni. L’accordo coinvolge il Comune, la Diocesi di Pozzuoli e Rete Ferroviaria Italiana, per mettere in campo azioni concrete a favore di chi vive per strada.
Tempo di lettura: 3 minuti Alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in prefettura a Napoli è stato sottoscritto tra l’Assessore alle Politiche Sociali, inclusione e contrasto alla povertà del Comune di Napoli, Chiara Marciani, il vicario episcopale per la carità, Don Fabio De Luca per la Diocesi di Pozzuoli, il Direttore Operativo Territoriale Campania e Molise di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A, Fabio Rapuano e il rappresentante legale della Società Cooperativa Sociale “Accoglienza Vincenziana”, Suor Giovanna Pantaleo, il Protocollo d’intesa per la realizzazione di servizi e interventi in favore delle persone senza dimora, anche attraverso il riuso a scopi sociali dell’immobile di proprietà del Gruppo FS presso la stazione ferroviaria di Napoli Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
