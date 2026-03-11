Al ministero si svolge un corso organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma dedicato alla prevenzione come elemento chiave per la longevità. La formazione si concentra sul ruolo dell’alimentazione nel mantenimento della salute, evidenziando come essa possa influenzare l’aspettativa e la qualità della vita. L’obiettivo è aggiornare i professionisti sulle strategie più efficaci per promuovere comportamenti corretti tra i cittadini.

Nel contesto sanitario contemporaneo, l’alimentazione non è più vista come un semplice mezzo di sostentamento, ma come una vera e propria determinante di salute, in grado di influenzare positivamente l’aspettativa e la qualità della vita. La crescente incidenza delle malattie non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e i tumori, ha spinto le istituzioni a promuovere modelli alimentari sani e comportamenti preventivi. In questo quadro, la Dieta Mediterranea emerge come uno degli strumenti più efficaci per combattere queste patologie e garantire una vita lunga e sana. Se n’è discusso oggi a Roma in occasione del... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Prevenzione come pilastro longevità, al ministero il corso di Omceo Roma

