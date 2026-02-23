Longevità e prevenzione | il modello romagnolo si è raccontato alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Il modello romagnolo ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, grazie alla sua attenzione alla prevenzione e alla longevità. Cassa Galeno e Gvm Care & Research hanno organizzato un incontro dedicato ai metodi di mantenimento della salute nel tempo. La discussione ha coinvolto esperti e atleti, che hanno condiviso esperienze e strategie pratiche. La giornata ha mostrato come uno stile di vita equilibrato possa contribuire a vivere meglio e più a lungo.

C'è stato un pezzo di Romagna a Cortina grazie a Long Life Formula, protagonista dell'incontro promosso da Cassa Galeno e Gvm Care & Research per promuovere la cultura della Longevità in occasione delle Olimpiadi Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, la salute e lo sport sono pilastri centrali per la comunità. In questo scenario, Cassa Galeno e Gvm Care & Research hanno organizzato un meeting dedicato alla salute e alla longevità che si è tenuto oggi, sabato 21 febbraio. Con la partecipazione di Ettore Sansavini, presidente di Gvm Care & Research, e di Lucia Magnani, founder e amministratore delegato di Long Life Formula, è stato presentato un progetto innovativo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il casoAlle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema.

“Il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina”, convegno con FontanaIl convegno del 20 gennaio a Montecitorio analizzerà il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, evidenziando le opportunità di sviluppo legate a grandi eventi sportivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Longevità consapevole e invecchiamento attivo: prevenzione, nutrizione e prossimità per un nuovo modello di sanità pubblica. Il Policy Brief Camerae Sanitatis; Longevità e prevenzione: il modello romagnolo si è raccontato alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Longevità, Silvio Garattini: Non è mai troppo tardi per cambiare stile di vita e fare prevenzione; Dalla cura reattiva alla prevenzione: l’AI al servizio della longevità.

Salute, benessere e longevità: il chinesiologo Luca D’Alterio a SanremoTappa a Sanremo per Luca D’Alterio, il chinesiologo clinico ed esperto di movimento umano applicato ai processi di longevità, che parteciperà agli eventi ... napolivillage.com

Anziani in aumento e sanità distratta: il sistema sanitario davanti alla sfida della longevitàL’Italia vive più a lungo ma cresce il peso delle malattie croniche serve una sanità capace di prevenire accompagnare e tutelare la dignità nella fragilità ... affaritaliani.it

Cerimonia di chiusura Milano Cortina: musica, danza e grandi ospiti per salutare i Giochi 2026 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Zaia: “Vittoria del magic team Italia, uniti siamo pronti ad altre imprese” x.com