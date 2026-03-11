Prevenire il glaucoma la patologia asintomatica e il rischio di una diagnosi tardiva | Fate i controlli

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo, la Sezione Territoriale di Foggia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha avviato un’iniziativa per sensibilizzare sull’importanza di effettuare controlli oculistici regolari. L’obiettivo è evidenziare come questa patologia, spesso asintomatica, possa essere diagnosticata in tempo grazie a esami preventivi.

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall'8 al 14 marzo, la Sezione Territoriale di Foggia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha promosso un'importante iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla salute visiva. In collaborazione con la Cooperativa.