Controlli oculistici gratuiti per la settimana del glaucoma

Durante la settimana mondiale del glaucoma, dall’8 al 14 marzo, sono previste iniziative che offrono controlli oculistici gratuiti. Diverse strutture sul territorio partecipano all’evento, promuovendo l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia. L’obiettivo è incoraggiare le persone a sottoporsi a visite oculistiche senza costi, per monitorare la salute degli occhi.

Il glaucoma è un insieme di malattie caratterizzate dal danno progressivo del nervo ottico, la struttura che trasmette le informazioni visive dall'occhio al cervello La settimana mondiale del glaucoma, che ricorre dall'8 al 14 marzo, è l'occasione giusta per sensibilizzare sulla tematica ed effettuare controlli oculistici gratuiti grazie a diverse iniziative attive sul territorio. La fondazione Iapb Italia ets ha scelto come claim della sua campagna "Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma". Ecco perché sono stati organizzati dei controlli, in collaborazione con Unione italiana ciechi e ipovedenti, per sensibilizzare la popolazione sui gravi rischi che gravano sulla vista.