Vergara a rischio contro il Lecce l’infortunio è serio | Bisogna fare una diagnosi precisa

Antonio Vergara si è infortunato durante l’ultima partita contro il Torino e il suo infortunio è stato definito serio. La squadra dovrà attendere una diagnosi dettagliata per capire l’entità del problema. La sua assenza potrebbe mettere a rischio la partita contro il Lecce. La stagione del Napoli continua a essere segnata da numerosi infortuni, rendendo difficile la gestione della rosa.

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. In una stagione segnata da una miriade di infortuni, anche Antonio Vergara ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso dell'ultimo match di campionato contro il Torino. L'attaccante azzurro ha rimediato un problema al piede ma, a differenza di quanto si sospettava in un primo momento, non si tratta di un semplice stop: urge fare chiarezza sulla situazione mediante indagini accurate. L'annata calcistica del Napoli continua a trovare nuovi imprevisti man mano che si procede verso le battute finali del campionato. I veri protagonisti della stagione partenopea sono stati gli infortuni che hanno impedito ad Antonio Conte di disporre di una rosa completa e sempre dotata delle giuste rotazioni, elemento che ha rallentato l'ascesa degli azzurri verso i piani altissimi della classifica.