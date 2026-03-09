Premio Stella di Palermo alle eccellenze del capoluogo | ecco a chi è andato il riconoscimento

Il “Premio Stella di Palermo 2026” è stato assegnato a diverse figure che si sono distinte in ambiti come cultura, spettacolo, giornalismo, volontariato, servizi sociali e sanità. Il riconoscimento celebra le persone che con il loro impegno, talento e dedizione si sono fatte notare nel capoluogo siciliano. La cerimonia ha visto protagonisti professionisti di vari settori, premiati per il loro contributo alla comunità.

I nomi: ci sono - tra gli altri - anche Alberto Samonà, Francesco Giambrone, Marina Turco, Jean-Sebastian Colau e molti altri Sono diversi i nomi nei settori della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, del volontariato, delle attività sociali e della sanità ad avere ricevuto, quest'anno, il "Premio Stella di Palermo 2026" che celebra le eccellenze del capoluogo siciliano distintesi per impegno, talento e dedizione nei rispettivi ambiti, con risultati di grande valore per la comunità. La cerimonia si è svolta sabato 7 marzo 2026, nella cornice di Villa Igiea Rocco Forte Hotels a Palermo, organizzata dal Pool Antiviolenza e per la Legalità e dall'Inner Wheel Club di Palermo Normanna.