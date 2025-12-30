Il Monogram di Louis Vuitton compie 130 anni | la storia e le nuove borse già cult
Nel 2026, Louis Vuitton celebra i 130 anni del suo iconico Monogram, un simbolo che ha segnato la storia della Maison. Questa ricorrenza rappresenta un momento importante di riflessione sull’evoluzione di uno dei motivi più riconoscibili nel mondo della moda e del lusso, accompagnata dal lancio di nuove borse che continuano a consolidare il suo prestigio.
Il 2026 sarà un anno speciale per Louis Vuitton: la Maison francese celebra i 130 anni della creazione del Monogram, uno dei suoi simboli più famosi. Il logo ha una storia curiosa: è nato come una forma di “protezione” dei famosi bauli, e tra le sue linee nasconde omaggi al fondatore, ispirazioni gotiche e giapponesi. A partire da gennaio, il brand festeggia con nuove collezioni di borse Monogram in edizione speciale. Come è nato il Monogram di Louis Vuitton. Creato da Georges Vuitton nel 1896 come omaggio e protezione allo stesso tempo, negli anni è diventato il simbolo della casa di pelletteria (e di moda). 🔗 Leggi su Amica.it
