Il Monogram di Louis Vuitton compie 130 anni | la storia e le nuove borse già cult

Nel 2026, Louis Vuitton celebra i 130 anni del suo iconico Monogram, un simbolo che ha segnato la storia della Maison. Questa ricorrenza rappresenta un momento importante di riflessione sull’evoluzione di uno dei motivi più riconoscibili nel mondo della moda e del lusso, accompagnata dal lancio di nuove borse che continuano a consolidare il suo prestigio.

Pietro Beccari: «Il lusso non si ferma, Vuitton attraversa le generazioni» - «Il mondo è scosso ma rimango positivo sul futuro di questo business», spiega a MFF il presidente e ceo della maison di Lvmh che celebrerà nel 2026 i 130 anni dell’iconico Monogram. msn.com