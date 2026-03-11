Premio Roma | 280 alberi e inclusione sociale vincono

Il centro socio-riabilitativo Emma Serena di San Nicolò, gestito da Coopselios, ha ricevuto il premio Roma. La cerimonia ha premiato il progetto che ha coinvolto 280 alberi e promuove l’inclusione sociale. Il riconoscimento nazionale è stato assegnato per l’impegno nella tutela ambientale e nell’integrazione delle persone con disabilità. La premiazione si è svolta di recente.

Un riconoscimento nazionale è stato conferito al centro socio-riabilitativo Emma Serena di San Nicolò, struttura gestita da Coopselios. La premiazione si è tenuta a Roma il 6 marzo presso la sede di Confagricoltura, nel Palazzo della Valle. Il premio, denominato La Ghiandaia – Custodi degli Alberi, ha premiato il progetto Campostorto per l'impegno nella riforestazione e nell'inclusione sociale. L'iniziativa ha portato alla messa a dimora di 280 alberi e arbusti all'interno dell'area verde della struttura, con il coinvolgimento diretto degli ospiti del centro. Oltre allo spazio interno, le attività si sono estese al giardino della scuola primaria Rocco Chiapponi di Borgonovo, dove utenti e alunni hanno piantumato 8 alberi e 25 arbusti.