In occasione dell'evento speciale alla Camera di Commercio, Sal Da Vinci riceve il premio per la vittoria al Festival di Sanremo. La cerimonia si svolge durante l'edizione speciale del “Premio Fatto a Napoli”, dedicata al riconoscimento delle eccellenze nel mondo dello spettacolo. La premiazione si tiene davanti a una platea composta da rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Speciale Edition del "Premio Fatto a Napoli" in Camera di Commercio a Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo. Il presidente dell'Ente, Ciro Fiola, ha consegnato la pergamena e la medaglia celebrativa nel corso di una cerimonia che si è tenuta nello storico Salone delle Grida. Di seguito la motivazione del riconoscimento: "A Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci. Cantautore, attore, straordinario interprete della canzone italiana, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre si”. Figlio d’arte e di questa città, nonostante sul passaporto sia indicato New York quale luogo di nascita, ha saputo, nel tempo, celebrare la napoletanità nelle sue forme migliori, dal teatro al cinema, alla musica. 🔗 Leggi su 2anews.it

Premio della Camera di Commercio a Sal Da Vinci per vittoria Sanremo

