Premio della Camera di Commercio a Sal Da Vinci per vittoria Sanremo
In occasione dell'evento speciale alla Camera di Commercio, Sal Da Vinci riceve il premio per la vittoria al Festival di Sanremo. La cerimonia si svolge durante l'edizione speciale del “Premio Fatto a Napoli”, dedicata al riconoscimento delle eccellenze nel mondo dello spettacolo. La premiazione si tiene davanti a una platea composta da rappresentanti istituzionali e operatori del settore.
Speciale Edition del "Premio Fatto a Napoli" in Camera di Commercio a Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo. Il presidente dell'Ente, Ciro Fiola, ha consegnato la pergamena e la medaglia celebrativa nel corso di una cerimonia che si è tenuta nello storico Salone delle Grida. Di seguito la motivazione del riconoscimento: "A Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci. Cantautore, attore, straordinario interprete della canzone italiana, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre si”. Figlio d’arte e di questa città, nonostante sul passaporto sia indicato New York quale luogo di nascita, ha saputo, nel tempo, celebrare la napoletanità nelle sue forme migliori, dal teatro al cinema, alla musica. 🔗 Leggi su 2anews.it
