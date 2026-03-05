Sanremo 2026 i fan di Sal Da Vinci rispondono alle polemiche | È una vittoria di tutti Sal è grande

Dopo aver vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è tornato a Napoli, precisamente nel quartiere La Torretta, dove è stato accolto dai suoi fan. La sua vittoria ha suscitato reazioni di apprezzamento tra il pubblico locale, che ha espresso entusiasmo e sostegno. L’artista ha festeggiato insieme alla gente del quartiere, condividendo momenti di festa e vicinanza.

Sal Da Vinci, trionfatore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, è tornato a Napoli e ha voluto festeggiare nel suo quartiere, La Torretta, abbracciato dalla sua gente. Nell'attesa dell'arrivo del cantante, tanti fan hanno voluto rispondere alle polemiche che si sono sollevate in queste ore nei confronti del vincitore di Sanremo. Tutti hanno difeso il loro beniamino. "Sal è il top, punto" ha detto una signora. Le critiche "gli devono entrare da un orecchio e uscire dall'altro" ribadisce un'altra fan. Insomma, il suo pubblico lo difende contro critiche ritenute insensate.

