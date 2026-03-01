Sanremo Sal Da Vinci | La mia è la vittoria di un popolo condivido questo premio con Geolier

Durante la serata a Sanremo, Sal Da Vinci ha dichiarato che il suo premio rappresenta la vittoria di un popolo e ha condiviso il riconoscimento con l'artista Geolier. Ha descritto l'emozione provata come indescrivibile, sottolineando di portare con sé ancora l’intenso sentimento di affetto ricevuto ieri sera. La serata si è svolta con entusiasmo e coinvolgimento tra il pubblico presente.

(Adnkronos) – "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione grande di ieri sera, questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. Questa è la vittoria di un popolo, è la vittoria di tutti quelli che come me hanno sempre perseverato i propri sogni e ieri si è realizzato forse uno dei sogni più belli". Così il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Di Vinci, in conferenza stampa. "Faccio questo bellissimo mestiere da quando avevo sette anni e continuare a perseverare tra cadute, salite ripide non è stato facile", sottolinea. Una vittoria come rivincita: "Questa è la vittoria di tutti quelli che come me vengono dal basso". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

