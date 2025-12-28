Preghiera della sera 28 Dicembre 2025 | Trasforma il mio cuore

La preghiera della sera del 28 dicembre 2025 invita a riflettere sulla richiesta di trasformazione interiore. Con questa supplica rivolgiamo il nostro cuore alla Santissima Trinità, chiedendo umilmente di ricevere la grazia di un cambiamento autentico. È un momento di silenzio e di ascolto, per aprire il cuore alla misericordia divina e accogliere la volontà di Dio nella nostra vita.

"Trasforma il mio cuore". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto.

Preghiera della sera - 28 dicembre 2025

PREGHIERA DELLA SERA Ti ringrazio, Signore, per questa giornata e per tutte le grazie che mi hai concesso. Santo Stefano aveva una così grande fede nelle tue promesse, ed io ne ho così poca! Perdonami per la mia mancanza di fede, così come per tutte l

