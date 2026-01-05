Preghiera della sera 5 Gennaio 2026 | Apri il mio cuore a Te

La preghiera della sera del 5 gennaio 2026 ci invita a aprire il cuore alla presenza di Dio. In questa serata, rivolgiamo la nostra richiesta al Padre affinché ci doni il Suo Santo Spirito, affinché possa guidarci e rafforzarci nel nostro cammino quotidiano. Un momento di riflessione e di apertura, per concludere la giornata con serenità e fiducia.

"Apri il mio cuore a te". Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Preghiera della sera - 5 gennaio 2026

