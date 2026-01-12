Regate assalto dei club | Chiedono posti barca per assistere alle gare
In vista della Coppa America a Napoli, molte richieste di posti barca si susseguono da parte di club e appassionati. La massiccia attenzione verso l’evento si traduce in numerose email e telefonate alla direzione Vesuvio, evidenziando l’interesse crescente per questa manifestazione. La possibilità di assistere alle regate in prima fila sta attirando un pubblico sempre più numeroso, rendendo l’attesa per l’evento particolarmente vivace nella città partenopea.
Chi non ha un amico a Napoli in vista della Coppa America? È dal numero di mail e telefonate direzione Vesuvio che si percepisce come l?evento più atteso, che.
Il Golfo degli Angeli campo di gara di una delle regate preliminari: atteso l’annuncio ufficiale facebook
