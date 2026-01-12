Regate assalto dei club | Chiedono posti barca per assistere alle gare

In vista della Coppa America a Napoli, molte richieste di posti barca si susseguono da parte di club e appassionati. La massiccia attenzione verso l’evento si traduce in numerose email e telefonate alla direzione Vesuvio, evidenziando l’interesse crescente per questa manifestazione. La possibilità di assistere alle regate in prima fila sta attirando un pubblico sempre più numeroso, rendendo l’attesa per l’evento particolarmente vivace nella città partenopea.

Il Golfo degli Angeli campo di gara di una delle regate preliminari: atteso l’annuncio ufficiale facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.