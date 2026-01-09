Carceri | Meloni ' serve risposta strutturale piano per 11mila nuovi posti entro 2027'
Il governo italiano ha annunciato un piano volto a migliorare la capacità carceraria, con l’obiettivo di creare 11.000 nuovi posti entro il 2027. Questa iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alle carenze strutturali del sistema penitenziario, garantendo condizioni più adeguate e un’organizzazione più efficace della gestione delle strutture detentive.
Roma, 9 gen (Adnkronos) - "In Italia non ci sono abbastanza posti nelle carceri e il governo sta facendo un piano per coprire la carenza di posti: 11mila nuovi posti da qui alla fine del 2027 è l'obiettivo". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
