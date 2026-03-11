Poste Veneto | 23 marzo nuove assunzioni finanziarie

Poste Veneto ha annunciato che il 23 marzo aprirà le candidature per nuove assunzioni di consulenti finanziari. La scelta riguarda specificamente questa figura professionale, con l’obiettivo di rafforzare il team di Poste Italiane nella provincia di Treviso. La procedura di selezione sarà aperta a chi desidera candidarsi e rispettare i requisiti richiesti per questa posizione.

Sotto il cielo grigio e piovoso che copre oggi la provincia di Treviso, Poste Italiane ha lanciato una selezione specifica per reclutare nuovi consulenti finanziari. L'azienda cerca laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di crescita professionale all'interno della rete postale del Veneto. La scadenza per inviare le candidature è fissata per il 23 marzo 2026. Con temperature che si attestano sui 11 gradi e venti deboli da est-nord-est, l'atmosfera nella Marca è densa di pioggia, con una probabilità del 95% di precipitazioni, ma il clima economico appare più stabile grazie a questa iniziativa. I candidati ideali devono mostrare interesse verso i mercati finanziari e assicurativi, preferibilmente con titoli di studio in discipline giuridiche ed economiche.