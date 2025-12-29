Nuove assunzioni nuovi mercati e nuove tecnologie nel 2025 di Fenix Automation

Nel 2025, Fenix Automation ha avviato un percorso di crescita attraverso nuove assunzioni, l’ingresso in mercati emergenti e l’adozione di tecnologie innovative. Questi sviluppi riflettono l’impegno dell’azienda nel consolidare la propria posizione nel settore, puntando a un miglioramento continuo delle soluzioni offerte e a un rafforzamento della propria presenza internazionale.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – . L'azienda aretina archivia un anno caratterizzato dal segno "più" dove è riuscita a consolidarsi tra le realtà maggiormente dinamiche del panorama italiano e internazionale della robotica industriale, contribuendo allo sviluppo di ulteriori soluzioni di automazione al servizio dei processi produttivi. La sede di Fenix Automation in via Calamandrei è oggi riconosciuta come un centro di alta tecnologia dove tecnici e ingegneri collaborano per progettare sistemi meccanici, elettronici e informatici su misura capaci di ottimizzare l'operatività di imprese di diversi settori, con una particolare attenzione orientata a sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica.

