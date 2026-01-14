Poste Italiane super App scelta da 225mila utenti nel Messinese | la transizione digitale da record

Poste Italiane ha raggiunto un nuovo traguardo con la sua Super App, scelta da oltre 225.000 utenti nel Messinese. La piattaforma, che ha unificato BancoPosta e Postepay, rappresenta un esempio di evoluzione digitale, facilitando l’accesso ai servizi del Gruppo in modo semplice e integrato. Oggi, circa 16 milioni di italiani utilizzano questa soluzione, confermando l’importanza della transizione digitale nel settore postale.

La transizione digitale di Poste Italiane segna un vero record. Sono già circa 16 milioni gli italiani che utilizzano la Super App "P", l'app che ha unificato le precedenti piattaforme BancoPosta e Postepay, offrendo in un unico strumento tutti i servizi del Gruppo.In pochi mesi, la Super App è.

Poste Italiane: Città Metropolitana di Cagliari, Super App da record, la usa un cittadino su tre - Poste Italiane: Città Metropolitana di Cagliari, Super App da record, la usa un cittadino su tre. sardegnareporter.it

Poste Italiane, al via la «super app» per 9 milioni di clienti, ma a cosa serve? Conto, wallet digitale, prelievo Atm senza carta - Questa l’idea dietro all’ applicazione del gruppo, già usata da 9 milioni di utenti, che integra in un’unica piattaforma digitale una vasta ... corriere.it

Ieri, 12 gennaio, Poste Italiane ha comunicato al Comune di Formello che i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” pres facebook

Buon 2026 da Poste Italiane. Guarda il video: videoposte-service.postestreamhub.net/acn_player/ind… x.com

