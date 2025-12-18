Poste Italiane in provincia di Novara si cercano ancora consulenti finanziari | al via le selezioni

Poste Italiane in provincia di Novara apre le selezioni per consulenti finanziari. L'opportunità è rivolta a candidati motivati a intraprendere un percorso di formazione e sviluppo professionale nel settore finanziario presso gli uffici postali del novarese. Se desideri entrare in una realtà dinamica e in crescita, questa potrebbe essere la tua occasione per iniziare una nuova sfida.

Si cercano ancora consulenti finanzieri per gli uffici postali del novarese.Poste Italiane, infatti, ricerca in provincia di Novara candidati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. L'opportunità è rivolta a laureati o laureandi.

Scelta della provincia per le Graduatorie Poste Italiane 2025 per 2381 Corrieri: c’è tempo fino al 14 Dicembre - Poste Italiane ha aperto le funzioni per la scelta della provincia per le graduatorie 2025 finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di 2381 corrieri. ticonsiglio.com

Poste Italiane: il passaporto si può richiedere anche nelle province di Brescia Livorno Trapani Novara Vercelli - 215 il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 2. blitzquotidiano.it

- Poste Italiane informa che, per consentire i lavori infrastrutturali previsti dal Progetto POLIS – iniziativa nazionale finanziata dal PNRR finalizzata alla modernizzazione degli uffici postali nei pic - facebook.com facebook

Poste Italiane sale al 27,32% del capitale ordinario di TIM, acquisendo un’ulteriore quota del 2,51% da Vivendi. posteitaliane.it/it/comunicati/… x.com

