Durante la finale di Coppa Italia allo stadio Del Conero di Ancona, circa 7.000 tifosi sono rimasti bloccati fuori dai cancelli chiusi, creando lunghe code e confusione. L'ingresso non è stato consentito a tutti i presenti, portando a disordini e situazioni di tensione all’esterno dell’impianto. La partita si è svolta con gli spettatori già dentro lo stadio, mentre molte persone aspettavano invano di entrare.

La finale di Coppa Italia allo stadio Del Conero ha trasformato Ancona in un labirinto di code e cancelli chiusi, nonostante la presenza di oltre settemila spettatori. L’evento sportivo si è svolto sotto il segno del caos viabilità, con automobilisti bloccati da via Filonzi fino all’Arco degli Angeli e accessi allo stadio rimasti sbarrati per ore prima dell’inizio della gara. La passione calcistica ha incontrato un muro organizzativo che ha reso impossibile l’accesso tempestivo per migliaia di tifosi. Le auto costrette a fare inversione di marcia hanno creato un ingorgo senza precedenti nel capoluogo marchigiano, sollevando dubbi sulla capacità di gestire grandi afflussi futuri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia: caos a Ancona, 7.000 tifosi bloccati dai cancelli chiusi

Una serata di passione condita dal caos viabilità e dai cancelli trovati chiusiQuella di sabato sera è stata una finale di Coppa Italia memorabile per la sua cornice di pubblico allo stadio Del Conero, una festa del calcio solo...

Coppa Italia, Del Conero sold-out. L’Ancona sarà spinta dai suoi tifosiStadio Del Conero sold-out per la partita di ritorno della finale di Coppa Italia di serie D in programma domani sera contro la Pistoiese.

Tutti gli aggiornamenti su Coppa Italia.

Temi più discussi: Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Alle 21:00 c'è Como-Inter: guida completa alla semifinale di Coppa Italia; Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta; Serie A2, Coppa Italia: Russi, Formia e Messina in Final Four. Le date delle semifinali.

Coppa Italia, ecco le date delle semifinali di ritorno. E in Serie A le date di Inter-Roma e Napoli-MilanLa Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il programma della 31ª giornata del campionato 2025/2026, in programma nel weekend di Pasqua (tra il 4 e il 6 aprile 2026) ... corrieredellosport.it

Lazio-Atalanta 2-2: Dele-Bashiru e Dia illudono Sarri, Musah pareggia al novantesimo l'andata della semifinale di Coppa ItaliaIn un Olimpico deserto finisce col segno X il primo round fra biancocelesti e nerazzurri. Il passaggio del turno si deciderà nel match di ritorno ad aprile ... romatoday.it

Nessun derby ai quarti di Coppa Italia: possibili incroci in semifinale. Match in programma 9, 11 e 12 aprile in quel di Genzano di Roma - facebook.com facebook

Pallavolo Coppa Italia A3M- La Domotek trionfa dopo una strepitosa doppia rimonta x.com