Vaglia sud verso la fine del tunnel | Si parte con i lavori per riaprirla

Sono iniziati i lavori per la riapertura di Vaglia Sud, la strada che dal marzo 2025 è stata chiusa a causa di una frana causata dal maltempo. Dopo mesi di interventi e disagi per residenti e pendolari, si avvicina una soluzione. Le operazioni di ripristino sono in corso, segnando un passo importante verso la riapertura della via di accesso al paese, ormai prossima alla conclusione.

Finalmente novità in vista per la frana che da mesi blocca l'accesso al paese di Vaglia dal lato di Firenze, allo svincolo ormai noto a tutti come " Vaglia Sud ", chiuso al traffico da quando, nel marzo del 2025, il maltempo ha provocato il distacco di un grosso fronte di frana; che nei mesi scorsi ha causato notevoli disagi soprattutto per aver impedito il pessaggio degli autobus dal centro del paese, disagi poi ridotti grazie ad un accordo con Autolinee Toscane e ad un percorso alternativo. Nei primi mesi dell'anno sarà infatti realizzato un tunnel in cemento, sotto la strada, che raccoglierà fango e detriti nel caso dovessero ancora scendere dalla frana, permettendo di riaprire la strada a doppio senso.

