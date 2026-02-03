Matteo Salvini insiste che i soldi destinati al Ponte sullo Stretto sono intoccabili. Tuttavia, alcuni esperti spiegano che quei fondi potrebbero essere usati per altri lavori pubblici, senza violare le leggi. La questione resta calda, con il ministro che difende la sua posizione e le opposizioni che chiedono chiarezza sui veri vincoli.

Matteo Salvini continua a ripetere che i fondi del Ponte sullo Stretto “non si toccano”, che spostarli sarebbe impossibile, che la legge lo vieta. È una frase semplice, ripetuta con sicurezza. Ma è vero? Il finanziamento del Ponte poggia in larga parte sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, lo strumento con cui lo Stato dovrebbe ridurre i divari territoriali. Un fondo pluriennale, programmabile, appositamente costruito per essere adattato alle priorità. La sua architettura prevede risorse che diventano rigide solo quando maturano obbligazioni giuridicamente vincolanti. Sul Ponte questo passaggio risulta ancora centrale nel racconto politico, molto meno nei fatti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, perché i fondi “intoccabili” di cui parla Salvini in realtà si possono utilizzare per altri interventi

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

Matteo Salvini assicura che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto rimarranno intatti e non verranno toccati.

Il governo valuta dirottare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina su Niscemi, per far fronte all’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti rinvia la decisione: troppe ombre sul dossier del governo

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

Argomenti discussi: Salvini: I fondi del Ponte per il maltempo? Non si toccano; Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e Calabria; I danni da maltempo e i fondi del Ponte sullo Stretto, è scontro tra governo e opposizione; La frana a Niscemi, il dibattito sull'uso dei fondi per il Ponte e l'assenza di interventi con i 99 milioni del Pnrr per il dissesto idrogeologico in Sicilia.

Ponte sullo Stretto, Salvini rilancia: se c’è vento i traghetti non partono, ma con quello si passaIeri ho incontrato sindaci e amministratori siciliani e calabresi, non è il momento di cercare le colpe: è il momento di trovare i soldi e tagliare burocrazia perché ricostruiscano in fretta. Così M ... strettoweb.com

Ponte sullo Stretto, Tajani: opera fondamentale per migliorare i collegamenti in tutta ItaliaLa realizzazione infrastrutture mi pare che sia una priorità anche di questa governo, risolvere tutti i problemi. Non è soltanto il problema della Sicilia, le aree interne hanno problemi ovunque, ma ... strettoweb.com

Seminario sulla Geologia, Sismologia e Geoingegneria del Ponte sullo Stretto di Messina - facebook.com facebook

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha visitato Furci Siculo, località fortemente colpita dal passaggio del ciclone Harry. “I soldi per il ponte sullo stretto sono altri soldi. Qua ai sindaci servono soldi adesso, non i soldi del 2032" ha detto il x.com