Ponte sullo Stretto il decreto arretra | cancellata la regia di Ciucci

Dopo settimane di tensione, il governo ha deciso di fare marcia indietro sul progetto del Ponte sullo Stretto. Il decreto viene modificato e viene cancellata la figura di Ciucci come regista dell’opera. La mossa di Salvini, che aveva scelto simbolicamente Ciucci, ora lascia tutti con più dubbi sulle reali intenzioni del governo.

Il colpo più pesante non riguarda solo le norme contestate, ma il simbolo politico scelto da Matteo Salvini. Nel nuovo decreto Infrastrutture, riscritto nelle ultime ore prima dell'approdo in Consiglio dei ministri, cade anche la nomina di Pietro Ciucci a commissario straordinario per il Ponte.

