Ponte sullo Stretto le Ong lanciano l’allarme | Conflitto di interessi evidente se il commissario fosse Ciucci

Le ONG ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf esprimono preoccupazioni riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto, evidenziando un possibile conflitto di interessi nel ruolo del commissario Ciucci. Le associazioni sottolineano la necessità di un’attenzione particolare alle implicazioni ambientali e alla trasparenza delle decisioni, chiedendo un approfondimento e una discussione aperta per garantire un processo equilibrato e responsabile.

Le organizzazioni Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano i contenuti giudicati estremamente preoccupanti di una bozza di decreto-legge di cui dichiarano di essere entrate in possesso. Secondo le associazioni, il testo conterrebbe disposizioni in grado di incidere profondamente sulle garanzie di legalità e trasparenza legate al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Un commissario ad hoc e controlli ridotti. Il provvedimento ipotizzerebbe l' istituzione di un commissario straordinario incaricato di predisporre tutti gli atti necessari a una nuova delibera del Cipess.

