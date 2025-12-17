meloni taglia fondi al trasporto pubblico ma il ponte sullo stretto bocciato dalla corte dei conti assorbe 15 miliardi

Il governo italiano riduce i finanziamenti per il trasporto pubblico, mentre continua a sostenere il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante la sua bocciatura da parte della Corte dei Conti e l'impegno di 15 miliardi di euro. Una scelta che solleva interrogativi sulle priorità e sull’efficacia delle politiche adottate.

Il Governo taglia i fondi per il trasporto pubblico e insiste sul Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante la clamorosa bocciatura della Corte dei Conti. Nel 2026 il Fondo Nazionale Trasporti varrà, infatti, il 38% in meno rispetto al 2009 con l’inflazione, mentre la legge di Bilancio 2026 toglie risorse decisive a Metro C di Roma, M4 Milano e collegamento Afragola-Napoli. Nel frattempo, è vero che diminuisce l’età media dei treni, ma circolano meno convogli: nel 2024 hanno viaggiato 185 treni regionali in meno rispetto al 2023. Succede a causa delle dismissioni dei rotabili più vecchi, non compensate da acquisti sufficienti di nuovi convogli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

