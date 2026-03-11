Il progetto del Ponte sullo Stretto riprende, con le autorità che confermano l’intenzione di proseguire i lavori. La decisione è di mantenere l’opera in corso, evitando di aumentare i costi pubblici. Le discussioni riguardano principalmente le modalità di prosecuzione, mentre non sono stati annunciati cambiamenti sostanziali nel cronoprogramma o nelle risorse destinate. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e tecnica.

Il progetto del Ponte sullo Stretto riparte, ma con una linea chiara: avanti con l'opera, senza pesare ulteriormente sui conti pubblici. È questa la sintesi dell'ultima versione del dl Infrastrutture, che dopo il via libera del Consiglio dei ministri del 5 febbraio è tornato ieri a Palazzo Chigi per un nuovo passaggio in Cdm alla luce delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato. Dal ministero delle Infrastrutture fanno sapere che il vicepremier Matteo Salvini ha espresso «grande soddisfazione», con la conferma dello stanziamento complessivo di 13,5 miliardi per la realizzazione dell'opera a partire dal 2026, in accordo con i dicasteri interessati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte Stretto, si va avanti ma con attenzione ai costi

Articoli correlati

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, “no agli extra-costi”: la Ragioneria boccia Salvini

Iscrizioni scuola 2026/27: domande solo su Unica con SPID o CIE, ma attenzione ai nuovi costi di rinnovo per chi usa il servizio di Poste ItalianePer le iscrizioni al via il 13 gennaio servono SPID o CIE, ma attenzione ai nuovi costi previsti da Poste per l’identità digitale; chi non possiede...

PONTE SULLO STRETTO: costruzione impossibile

Una selezione di notizie su Ponte Stretto

Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, slittano 2,8 miliardi di euro. Salvini: sull’avvio dei lavori non do più scadenze; Ponte Stretto, si va avanti ma con attenzione ai costi; Ponte sullo Stretto, il progetto riparte ma i cantieri no; Salvini fissa il countdown: Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro 15 mesi.

Ponte sullo Stretto, il progetto riparte ma i cantieri noIl governo insiste sulla realizzazione dell’opera, ma gli ostacoli tecnici e i rilievi della Corte dei conti mantengono incerti i tempi ... corrieredellacalabria.it

Ponte sullo Stretto, Mario Tozzi: I nuovi dati sulle faglie dicono che i nostri modelli non sono definitiviMario Tozzi, geologo e primo ricercatore del CNR, commenta in questa intervista a Fanpage.it il recente studio sullo Stretto di Messina e la posizione della Società Stretto di Messina incaricata della ... fanpage.it

"Non dò più date". Salvini cambia passo sul Ponte sullo Stretto: cosa succede ora >> https://buff.ly/pEHA635 facebook