Iscrizioni scuola 2026 27 | domande solo su Unica con SPID o CIE ma attenzione ai nuovi costi di rinnovo per chi usa il servizio di Poste Italiane

Le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/27 si svolgono esclusivamente tramite il portale Unica, utilizzando SPID o CIE. È importante considerare i nuovi costi di rinnovo previsti da Poste Italiane per il servizio di identità digitale. Per chi non ha accesso a un computer, è possibile recarsi in segreteria per l’inserimento assistito della domanda, garantendo così un’operazione più semplice e diretta.

Per le iscrizioni al via il 13 gennaio servono SPID o CIE, ma attenzione ai nuovi costi previsti da Poste per l'identità digitale; chi non possiede un computer può recarsi fisicamente in segreteria per l'inserimento assistito della domanda. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia è subordinata all'assolvimento degli obblighi vaccinali, come previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n.

Iscrizioni scuola 2026/27, non ha la priorità chi invia prima la domanda: FAQ del Ministero - Spesso le famiglie infatti si affrettano a trasmettere l’istanza, nella convinzione ... tecnicadellascuola.it

Iscrizioni a.s. 2026/27, quando è possibile trattenere il bambino nella scuola dell’infanzia - L’obbligo decennale di istruzione inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale. tecnicadellascuola.it

’ Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria della città per l’anno scolastico 2026 2027. Le domande possono essere presentate dal 13 - facebook.com facebook

