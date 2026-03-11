Ponte mobile | traffico leggero torna in 4 giorni ora i

Dopo quattro giorni di chiusura, il ponte mobile sulla via Fi-Pi-Li che collega la Darsena Toscana ha riaperto al traffico leggero. Per ora, rimangono vietati i mezzi pesanti, mentre i veicoli di dimensioni più piccole possono attraversare normalmente. La riapertura si è verificata dopo un periodo di sospensione, senza specificare le ragioni del fermo o i lavori svolti.

Il ponte mobile che collega la Darsena Toscana sulla via Fi-Pi-Li ha ripreso a funzionare per il traffico leggero, sebbene i mezzi pesanti siano ancora esclusi. L’opera, ceduta venerdì scorso a causa del guasto al sistema di sollevamento, è stata messa in sicurezza e resa percorribile dalle auto entro le 17:00 di martedì 10 marzo. Mentre la circolazione ordinaria torna alla normalità, si apre ora un fronte di lavori definitivi per risolvere il problema strutturale una volta per tutte. La pioggia debole e i venti da sud-est non hanno rallentato l’intervento tecnico, che ha collaborare diverse realtà istituzionali e private. Il sindaco Luca Salvetti ha definito l’operazione un esempio di prontezza, sottolineando come in soli quattro giorni sia stato possibile ripristinare la viabilità principale della zona portuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li, traffico riaperto alle auto: "Ora gli interventi definitivi"Il sindaco Luca Salvetti sottolinea i tempi record dopo il cedimento di venerdì scorso.

Cerniera rotta: ponte Fi-Pi-Li bloccato, traffico leggero riparteUn cedimento improvviso ha immobilizzato il ponte mobile sulla superstrada Fi-Pi-Li, collegante la rete autostradale al terminal Darsena Toscana di...

