Un altro ponte è possibile | a Paderno d’Adda i cittadini si mobilitano contro espropri e traffico

A Paderno d’Adda, il malcontento cresce tra i residenti che protestano contro gli espropri e l’aumento del traffico, dopo che il Comune ha annunciato nuovi lavori sul ponte. Centinaia di cittadini si sono riuniti in assemblea, esprimendo preoccupazioni e chiedendo alternative per evitare di perdere le case e ridurre i disagi. Durante l’incontro, i presenti hanno anche proposto soluzioni concrete, come il potenziamento dei mezzi pubblici e il rafforzamento delle strade alternative.

Paderno d’Adda (Lecco), 14 febbraio 2026 – Centinaia di persone in assemblea, gli interventi che si susseguono uno dopo l’altro, i toni concitati, le espressioni colorite. Poi l’appello finale, quasi una chiamata alla resistenza a oltranza: “Mobilitazione!”. Tutti applaudono, qualcuno si alza in piedi, altri scuotono la testa in cenno di assenso. A Paderno d’Adda, in un palazzetto dello sport gremito, sembra di essere tornati indietro nel tempo, di una ventina d’anni. Nuovo ponte di Paderno d’Adda: arriva il commissario straordinario Dopo le trivelle . La battaglia all’epoca era contro le trivelle per cercare giacimenti di petrolio nella splendida valle dell’Adda; oggi invece è per scongiurare che venga costruito un nuovo ponte accanto allo storico ponte San Michele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Un altro ponte è possibile”: a Paderno d’Adda i cittadini si mobilitano contro espropri e traffico Cade nel fiume Adda dal Ponte San Michele alto 85 metri: ricerche in corso da ieri sera a Paderno d’Adda Un uomo di 50 anni è caduto nel fiume Adda dal Ponte San Michele, alto 85 metri, a Paderno d’Adda. Un commissario per il Ponte di Paderno d’Adda: «Così si accelera l’iter» Il governo ha nominato Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, come commissario speciale per il ponte di Paderno. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Un altro passo avanti: il ponte Verdi rinasce; Traffico, due priorità per Ravenna: un altro ponte sul Candiano e il sottopasso in via Canale Molinetto; La Storta - Boccea: ecco quando iniziano i primi lavori per il nuovo ponte e come cambia la viabilità; Ponte, il documento del governo che certifica i tempi lunghi. La nuova delibera solo a giugno. Un altro passo avanti: il ponte Verdi rinasceSAN DANIELE PO - Ponte Verdi, altro tassello verso il completamento dei lavori della messa in sicurezza. Sono infatti iniziati gli interventi sotto il piano stradale del viadotto tra sponda cremonese ... laprovinciacr.it Ponte, il documento del governo che certifica i tempi lunghi. La nuova delibera solo a giugnoNella relazione illustrativa al decreto Infrastrutture c’è la data per l’invio dei nuovi documenti alla Corte dei conti ... repubblica.it “Io sono l’altro”: a Paderno Dugnano una serata tra musica, danza e riflessione facebook