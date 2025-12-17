Ponte sull’Adda a Calusco la Regione avvia un tavolo sullo studio del traffico

Regione Lombardia ha avviato un tavolo tecnico con Rfi e le Province di Bergamo e Lecco per analizzare il traffico in vista del nuovo Ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda. Un passo fondamentale per pianificare efficacemente il futuro collegamento, considerando le esigenze di mobilità e sviluppo delle aree coinvolte. L'iniziativa segna un'importante fase di confronto e progettazione per migliorare le infrastrutture locali.

Ponte fra Calusco e Paderno, Terzi: «Il nuovo San Michele per Rfi sarà affiancato a quello attuale» - Le Ferrovie hanno pubblicato oggi il documento con cui si chiude il dibattito pubblico sul progetto Il progetto del nuovo viadotto sull'Adda fra Paderno e Calusco «dovrà rielaborare la soluzione del n ... bergamo.corriere.it

Calusco, il nuovo ponte San Michele sarà accanto all’attuale - Le conclusioni di Rfi sul dibattito pubblico, per il progetto si farà un concorso internazionale. ecodibergamo.it

