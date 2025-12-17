Ponte sull’Adda a Calusco la Regione avvia un tavolo sullo studio del traffico

Regione Lombardia ha avviato un tavolo tecnico con Rfi e le Province di Bergamo e Lecco per analizzare il traffico in vista del nuovo Ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda. Un passo fondamentale per pianificare efficacemente il futuro collegamento, considerando le esigenze di mobilità e sviluppo delle aree coinvolte. L'iniziativa segna un'importante fase di confronto e progettazione per migliorare le infrastrutture locali.

L’ANALISI. Regione Lombardia ha avviato con Rfi e le Province di Bergamo e Lecco il primo tavolo tecnico sullo studio del traffico in previsione del nuovo Ponte San Michele, tra i Comuni di Paderno d’Adda e Calusco d’Adda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

