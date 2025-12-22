Eruzione di Pompei analisi delle vittime suggerisce una data diversa | Indossavano abiti di lana pesante

Una recente analisi delle vittime dell’eruzione di Pompei, condotta da un team di ricerca spagnolo, suggerisce una data diversa rispetto a quella tradizionalmente accettata. Esaminando 14 calchi, gli studiosi hanno rilevato che le persone indossavano abiti di lana pesante sia all’interno che all’esterno delle abitazioni. Questa scoperta potrebbe offrire nuovi spunti sulla cronologia e le condizioni climatiche dell’evento.

Un team di ricerca spagnolo, analizzando 14 calchi di vittime dell'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei nel 79 dopo Cristo, ha scoperto che le persone indossavano abiti di lana pesante, sia dentro che fuori casa. L'elemento, assieme ad altri indizi autunnali, suggerisce che la catastrofe non si scatenò il 24 agosto come riportato da Plinio il Giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il mistero di Pompei: se il Vesuvio eruttò ad agosto, perché le vittime indossavano vestiti pesanti?

Leggi anche: Eruzione di Pompei, la data che divide: archeologi da tutto il mondo per 2 giorni a Boscoreale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuovo mistero a Pompei: perché le vittime indossavano capi di lana ad agosto?.

Nuovo mistero a Pompei: perché le vittime indossavano capi di lana ad agosto? - Nuove analisi rivelano che alcune vittime dell'eruzione indossavano pesanti mantelli, ma il loro significato divide gli studiosi. tech.everyeye.it

Le analisi del DNA svela che le vittime del vulcano di Pompei non erano chi ci avevano sempre detto - Per anni, le guide turistiche e i libri di testo hanno costruito narrazioni romantiche attorno alle statue di gesso che immortalano gli ultimi istanti di vita degli abitanti di Pompei, colti di ... greenme.it

Lo studio del Dna rivela chi erano le vittime dell'eruzione del Vesuvio - L’analisi del Dna antico ha riscritto le interpretazioni che archeologi e ricercatori avevano elaborato per raccontare le vittime di Pompei. avvenire.it

A Pompei sono stati trovati due nuovi scheletri durante gli scavi. Accanto a loro, gli archeologi hanno scoperto anche un piccolo tesoro. Si pensa che i due stessero cercando di scappare dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C. , portando con sé i loro averi. Purtr - facebook.com facebook