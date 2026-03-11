Pompei | 22 calchi rivelano l’ultimo istante delle vittime

Nel Parco archeologico di Pompei sono stati presentati 22 calchi che rappresentano gli ultimi momenti delle vittime dell’eruzione. L’installazione permanente, che si trova nel cuore del sito, è stata aperta oggi ai visitatori. I calchi sono stati esposti in modo da mostrare le figure di coloro che sono morti durante la catastrofe. La mostra permette di osservare da vicino i dettagli di questi ritratti storici.

Nel cuore pulsante del Parco archeologico di Pompei, una nuova installazione permanente ha aperto oggi le sue porte ai visitatori. Ventidue calchi umani, testimonianza silenziosa e potente degli ultimi istanti delle vittime dell’eruzione del 79 d.C., sono stati esposti nella Palestra Grande. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha presenziato all’inaugurazione di questo percorso che trasforma dati archeologici in racconto umano. Questi reperti non sono semplici oggetti statici, ma restituiscono la posizione e i gesti delle persone colpite dalla nube rovente di cenere e gas. La mostra, destinata a rimanere stabilmente nel sito, mira a raccontare la fine della città e il destino tragico dei suoi abitanti intrappolati durante la fuga dai lapilli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pompei: 22 calchi rivelano l’ultimo istante delle vittime Articoli correlati L’ultimo istante degli abitanti di Pompei: esposti i calchi di 22 vittime dell’eruzioneA Pompei una nuova mostra permanente dedicata alle vittime dell’eruzione del 79 dC. Pompei, Giuli inaugura l'esposizione dei calchi delle vittime dell'eruzione“È un progetto di grande valore culturale, c’è un insieme di saperi che si combina nella restituzione di un quadro oggettivamente spettrale il che... They Had 19 Hours to Escape Pompeii... Why Did 2,000 People Choose to Stay and Die Una selezione di notizie su Pompei 22 calchi rivelano l'ultimo... A Pompei un nuovo allestimento racconta la storia dei calchi delle vittime dell’eruzioneA Pompei apre un nuovo allestimento dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione, tra ricerca scientifica e rispetto per la memoria umana ... exibart.com Pompei, una mostra racconta le vittime attraverso i calchiPompei, 11 mar. (askanews) – Una delle testimonianze più drammatiche dell’eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei sono i calchi dei corpi delle persone che vennero avvolti dalla nube ardente di cene ... askanews.it