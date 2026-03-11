L’ultimo istante degli abitanti di Pompei | esposti i calchi di 22 vittime dell’eruzione

A Pompei è stata inaugurata una nuova mostra permanente nella Palestra Grande del Parco archeologico, dedicata alle vittime dell’eruzione del 79 d.C. Sono esposti i calchi di 22 persone e altri reperti organici ritrovati durante gli scavi. Il percorso offre una visione diretta degli ultimi momenti degli abitanti della città antica. La mostra sarà accessibile al pubblico a partire da oggi.

