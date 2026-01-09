Nuovo Comandante per la Stazione Carabinieri di Ospedaletto

Il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo annuncia il cambio al comando della Stazione Carabinieri, con l’insediamento del Luogotenente Giulio Ciaramella come nuovo comandante. Questa nomina mira a rafforzare la presenza e la collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale, garantendo servizi più efficaci e un presidio costante sul territorio.

Tempo di lettura: 1 minuto Il Luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Subentra al Maresciallo Raffaele Della Rocca, che ha retto il comando della Stazione per quasi due anni, a partire dal periodo di degenza dell’ex titolare, Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, dovuto alla grave malattia che ne ha causato la scomparsa. Di origini irpine, sposato e padre di un figlio, il Luogotenente Ciaramella si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1994, frequentando il corso biennale presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

