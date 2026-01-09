Nuovo Comandante per la Stazione Carabinieri di Ospedaletto

Il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo annuncia il cambio al comando della Stazione Carabinieri, con l’insediamento del Luogotenente Giulio Ciaramella come nuovo comandante. Questa nomina mira a rafforzare la presenza e la collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale, garantendo servizi più efficaci e un presidio costante sul territorio.

Tempo di lettura: 1 minuto Il Luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Subentra al Maresciallo Raffaele Della Rocca, che ha retto il comando della Stazione per quasi due anni, a partire dal periodo di degenza dell’ex titolare, Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, dovuto alla grave malattia che ne ha causato la scomparsa. Di origini irpine, sposato e padre di un figlio, il Luogotenente Ciaramella si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1994, frequentando il corso biennale presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuovo Comandante per la Stazione Carabinieri di Ospedaletto Leggi anche: Angelo Iacuzio è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Montoro Leggi anche: Nicola Longo è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Mottola Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quistello, il maresciallo Armando Cipolla è il nuovo comandante della stazione; Solarolo saluta il luogotenente Vivaldo conferendogli la cittadinanza onoraria; Cambio della guardia a Castel Ivano, arriva il luogotenente Tiziano Benegiano; Badia: Il Consiglio comunale dà il benvenuto al maresciallo capo Alessandro Di Manna. Cambio della guardia a Castel Ivano, arriva il luogotenente Tiziano Benegiano - Il comandante della stazione dei carabinieri di Castel Ivano, il Luogotenente Carica Speciale Stefano Borsotti, è andato in pensione lo scorso 7 gennaio, dopo più di 39 anni di servizio nell’Arma, 33 ... trentotoday.it Il comandante Di Manna si presenta - Il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Badia Polesine si è presentato alla cittadinanza nell'ultimo consiglio comunale. polesine24.it

Il Generale Del Monaco visita le Stazioni dei Carabinieri di Tortorici e Capo d’Orlando - Il Comandante della Legione ha poi continuato la sua visita istituzionale recandosi a Capo d’Orlando, dove a fare gli onori di casa è stato il Comandante della locale Stazione, Claudio Bettini, con il ... italpress.com

BENVENUTO COMANDANTE CEFIS Dal 1° gennaio 2026 il nuovo Comandante della Polizia Locale di Alzano Lombardo è il Comm. Capo Marco Cefis, proveniente dall’Unione dei Comuni della Presolana. Ringraziamo l'ex Comandante Giuseppe Cantaven - facebook.com facebook

Complimenti e buon lavoro all’ing. Alberto Maiolo, nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia. Una figura di grande esperienza e professionalità, maturata in oltre trent’anni di servizio in tutta Italia e nelle operazioni più complesse che hanno colpito il x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.