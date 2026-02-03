Questa mattina a Perugia si è completato il cambio al comando dei vigili del fuoco. Rocco Mastroianni ha preso ufficialmente il posto del precedente comandante e ora guiderà la squadra nel territorio umbro. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei vigili del fuoco.

PERUGIA - Passaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco di Perugia. Il nuovo comandante è Rocco Mastroianni. Ieri, nella sede di Madonna Alta, la cerimonia ufficiale di insediamento. Cerimonia a cui ha preso parte il personale operativo, tecnico e amministrativo, riunito per accogliere il nuovo dirigente. Il passaggio di testimone è stato presieduto dal direttore regionale dell’Umbria, Valter Cirillo, che ha presentato personalmente il suo successore. Cirillo lascia la guida del comando dopo un legame durato quasi un anno e mezzo: prima come comandante titolare e, a seguito della sua nomina a direttore regionale lo scorso novembre, come reggente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rocco Mastroianni è il nuovo comandante

Approfondimenti su Rocco Mastroianni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rocco Mastroianni

Argomenti discussi: Rocco Mastroianni è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia; Rocco Mastroianni è il nuovo comandante; Rocco Mastroianni è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia; Rocco Mastroianni nuovo comandante dei vigili del fuoco di Perugia.

Si è svolta questa mattina, 2 febbraio, nella sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, la cerimonia ufficiale di insediamento dell’ingegner Rocco Mastroianni, nuovo Comandante del Corpo. All’incontro hanno partecipato il person - facebook.com facebook

Rocco #Mastroianni nuovo #comandante dei vigili del #fuoco di #Perugia x.com